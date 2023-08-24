وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة ندى

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الهفوف، والخبر.
وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أمين المخزن (الهفوف).
– محاسب (الخبر).
– فني ميكانيكي (الهفوف).
وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)