وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الفطيم

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أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.
وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محاسب فرع: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– مهندس مشتريات/ ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– منسق ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)