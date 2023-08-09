Icon

كريستيانو رونالدو الأفضل بمباراة النصر والشرطة Icon استجواب 94 من جمهور كرواتيا بعد مقتل مشجع Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء إثيوبيا Icon محمد كنو يمنح الهلال التقدم ضد الشباب Icon نيويورك تعيد 42 عملًا أثريًّا إلى إيطاليا Icon فرانك كيسيه ينضم للأهلي رسميًّا Icon إنذار أحمر في عسير: أمطار وسيول وبرد غدًا Icon كاسترو عن رحيل تاليسكا: سيُغادر للفندق استعدادًا للنهائي Icon شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين Icon وظائف شاغرة في فروع BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الفطيم

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
ضبط 5 مخالفين لبيعهم وتخزينهم ونقلهم حطبًا محليًّا

ضبط 5 مخالفين لبيعهم وتخزينهم ونقلهم حطبًا محليًّا

أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا

أمريكا: إنهاء الانقلاب دبلوماسيًّا في النيجر لا يزال ممكنًا

– محاسب فرع: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مهندس مشتريات/ ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– منسق ميكانيكي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم