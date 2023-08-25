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وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مبرمج/ مطور تطبيقات (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).

– مشرف أنظمة الإطفاء (الطائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، أنظمة سلامة الحرائق).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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