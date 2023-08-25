وظائف شاغرة في البنك الإسلامي وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي ثنائية رونالدو وماني تمنح النصر التقدم بالشوط الأول تفاصيل هجوم أوكرانيا في ميليتوبول على روسيا وظائف شاغرة للجنسين في أرامكو الطبي اكتشافات أثرية في موقع العبلاء بعسير وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS إصابة نجم الأهلي السعودي بارتجاج في الرأس النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد مدير الاحتراف بـ الشباب: تعرضت لضغوطات لانتقال تمبكتي إلى الهلال
أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مبرمج/ مطور تطبيقات (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (تقنية المعلومات، علوم الكمبيوتر).
– مشرف أنظمة الإطفاء (الطائف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، أنظمة سلامة الحرائق).
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)