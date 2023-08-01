وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والخرج.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير التسويق التجاري/ المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
– مدير قسم التسويق التجاري (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).
– موظف موارد بشرية (حائل): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال).
– مدير صيانة الأسطول (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)