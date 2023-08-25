وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير المرافق (الظهران).
– رئيس قسم توافر الأصول (الظهران).
– مستشار أول ذكاء العمليات التشغيلية/ مدير مكتب (الرياض).
– أخصائي أول سلامة المنتجات (الرياض).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)