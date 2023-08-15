وظائف بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني

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أعلنت وزارة الحرس الوطني (ممثلة في الشؤون الصحية)، (عبر موقعها الرسمي) عن فتح التقديم لشغل وظائف إدارية – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:
– مساعد إداري ثالث.
– تقديم الدعم الإداري والكتابي العام.
– الرد على الهاتف ، واستلام الرسائل ، وتحية الزوار ، وتوفير الدعم العام.
– إدارة الاستفسارات الروتينية ، وصياغة الردود ، واستكمال النماذج.
– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين؛ تقديم الدعم العام للزوار.
– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين والخارجيين.
– عمل نسخ من المراسلات والمواد الأخرى حسب الاقتضاء.
– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الإدارة، حيثما دعت الحاجة.
– وأشارت وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الرابط التالي (اضغط هـنـا).