Icon

أمطار متفاوتة وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق Icon أمطار غزيرة وسماء غائمة وسيول وبرد في 9 مناطق Icon استثمارات صندوق الاستثمارات في وول ستريت تصل لـ 38.9 مليار دولار Icon مقتل 26 جنديًّا في كمين نصبه مسلحون وسط نيجيريا Icon تراجع صعود أسعار النفط بسبب ضعف التداول بالصيف Icon اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس Icon 30 فرقة ميدانية تعالج تزايُد أعداد قرود البابون بالسعودية Icon موتورولا تكتسح الأسواق العالمية بهاتف أندرويد مميز Icon حالتان يحق فيهما الإبلاغ عن جارك إذا أوقف سيارته أمام بيتك Icon تدريب 1000 امرأة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
وظائف بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الحرس الوطني (ممثلة في الشؤون الصحية)، (عبر موقعها الرسمي) عن فتح التقديم لشغل وظائف إدارية – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– مساعد إداري ثالث.

قد يهمّك أيضاً
العالم يستعد بلقاحات جديدة لمتحور كورونا الجديد إيريس

العالم يستعد بلقاحات جديدة لمتحور كورونا الجديد إيريس

جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن

جاهزية ملعب عبدالله الفيصل لاستضافة أولى مباريات دوري روشن

ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم الإداري والكتابي العام.

– الرد على الهاتف ، واستلام الرسائل ، وتحية الزوار ، وتوفير الدعم العام.

– إدارة الاستفسارات الروتينية ، وصياغة الردود ، واستكمال النماذج.

– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين؛ تقديم الدعم العام للزوار.

– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين والخارجيين.

– عمل نسخ من المراسلات والمواد الأخرى حسب الاقتضاء.

– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الإدارة، حيثما دعت الحاجة.

رابط التقديم:

– وأشارت وزارة الحرس الوطني ممثلة في الشؤون الصحية، إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال الرابط التالي (اضغط هـنـا).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة
السعودية اليوم

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير...

السعودية اليوم
8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران
العالم

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران

العالم
حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
العالم

حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات...

العالم
ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض

أخبار أمنية
التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”
صحة وطب‎

التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”

صحة وطب‎
الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية

السعودية اليوم
رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

آخر الاخبار
الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
الرياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله...

الرياضة