وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، رواتب تصل (9,000 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مدير الشؤون الإدارية والخدمات المشتركة.
– مشغل أوتوكاد.
– فني تركيب أنابيب.
– مشغل معدات ثقيلة.
– فني تقنية المعلومات.
– فني صيانة.
– كهربائي الفولطية المتوسطة.
– موظف مشتريات.
– مشغل معدات ثقيلة.
– محاسب.
– مشغل معدات.
– مراقب عمال.
– مهندس ميداني أول (راتب 9,000 ريال).
– وغيرها من التخصصات.
– الجبيل.
– ينبع.
– رأس الخير.
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