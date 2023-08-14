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وظائف بشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ مساءً
وظائف بشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن توفر فرص توظيف وتدريب في جدة وينبع على المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مصمم جرافيك – تمهير (Graphic Designer – Tamheer)
– مدير الشبكة (Network Administrator)
– منسق عقد الصيانة (Maintenance Contract Coordinator)
– مهندس ميكانيكي أول (Senior Mechanical Engineer)
– مفتش ميكانيكي أول (Senior Mechanical Inspector)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال
– نظم معلومات حاسوبية
– هندسة ميكانيكية
– الهندسة
– أو ما يعادلهم

نبذة عن الشركة:

شركة لوبريف هي شركة مصفاة زيوت وتمتلك وتدير مصفاتين لتكرير زيت الأساس في المملكة العربية السعودية وتم أنشاء أول مصفاة في مدينة جدة عام 1978 م والثانية في مدينة ينبع وبدات انتاجها في عام 1997 وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة جدوى للاستثمار الصناعي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

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