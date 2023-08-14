وظائف بشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” الدمام وحفر الباطن يسجلان أعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية شركة الكثيري تحقق صافي ربح بـ 666 ألف ريال المياه الوطنية تعلن عن وظائف في 4 مدن انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024” إنقاذ طفل تعرض للدغة عقرب سامة في الرس مصرف الراجحي يصرف أرباحاً بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم مروج الإمفيتامين في الباحة بقبضة الأمن لليوم الثاني.. استمرار جلسات مؤتمر تواصل وتكامل بمكة القصيم القابضة تسجل صافي ربح 889.8 ألف ريال
أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن توفر فرص توظيف وتدريب في جدة وينبع على المسميات التالية:
– مصمم جرافيك – تمهير (Graphic Designer – Tamheer)
– مدير الشبكة (Network Administrator)
– منسق عقد الصيانة (Maintenance Contract Coordinator)
– مهندس ميكانيكي أول (Senior Mechanical Engineer)
– مفتش ميكانيكي أول (Senior Mechanical Inspector)
– إدارة أعمال
– نظم معلومات حاسوبية
– هندسة ميكانيكية
– الهندسة
– أو ما يعادلهم
شركة لوبريف هي شركة مصفاة زيوت وتمتلك وتدير مصفاتين لتكرير زيت الأساس في المملكة العربية السعودية وتم أنشاء أول مصفاة في مدينة جدة عام 1978 م والثانية في مدينة ينبع وبدات انتاجها في عام 1997 وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة جدوى للاستثمار الصناعي.
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا