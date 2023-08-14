وظائف بشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف”

أعلنت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) عن توفر فرص توظيف وتدريب في جدة وينبع على المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– مصمم جرافيك – تمهير (Graphic Designer – Tamheer)

– مدير الشبكة (Network Administrator)

– منسق عقد الصيانة (Maintenance Contract Coordinator)

– مهندس ميكانيكي أول (Senior Mechanical Engineer)

– مفتش ميكانيكي أول (Senior Mechanical Inspector)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– نظم معلومات حاسوبية

– هندسة ميكانيكية

– الهندسة

– أو ما يعادلهم

نبذة عن الشركة:

شركة لوبريف هي شركة مصفاة زيوت وتمتلك وتدير مصفاتين لتكرير زيت الأساس في المملكة العربية السعودية وتم أنشاء أول مصفاة في مدينة جدة عام 1978 م والثانية في مدينة ينبع وبدات انتاجها في عام 1997 وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة جدوى للاستثمار الصناعي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا