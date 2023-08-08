وظائف بشركة أرامكو توتال “ساتورب” في عدة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- أخصائي تسويق.
2- أخصائي الصحة والسلامة المهنية.
3- مهندس مراقبة الأداء (الوقت الفعلي).
4- مشرف السلامة.
5- أخصائي قانوني.
6- مهندس سلامة العمليات.
7- مهندس المعدات الدوارة.
8- منسق العقود.
9- محلل خزينة أول.
– التسويق.
– الهندسة.
– الصحة المهنية.
– الصحة العامة.
– الأمن الصناعي.
– الهندسة الصناعية.
– القانون.
– الهندسة الكيميائية.
– أو ما يعادلها.
من المزايا والحقوق الوظيفية (المصدر):
– راتب أساسي مجزي.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– تأمين صحي.
– برنامج تملك المنزل (للسعوديين).