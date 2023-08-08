وظائف بشركة أرامكو توتال “ساتورب” في عدة تخصصات

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) بمدينة الجبيل الصناعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والهندسية، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.