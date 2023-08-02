وظائف بشركة الملاحة الجوية في عدة تخصصات

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بعدة مجالات إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
1- أخصائي الصحة والسلامة والبيئة:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.
– شهادة (NEBOSH SS – NEBOSH IG – IOSH – OSHA).
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المرافق / السلامة.
2- أخصائي أمن الأنظمة:
– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الحاسب أو الأمن السيبراني وأمن المعلومات أو ما يعادلها.
3- مدير العقود التجارية:
– درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في إدارة الأعمال والمشاريع.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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