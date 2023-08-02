وظائف بشركة الملاحة الجوية في عدة تخصصات

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بعدة مجالات إدارية وتقنية وهندسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي الصحة والسلامة والبيئة:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة.

– شهادة (NEBOSH SS – NEBOSH IG – IOSH – OSHA).

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المرافق / السلامة.

2- أخصائي أمن الأنظمة:

– درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال الحاسب أو الأمن السيبراني وأمن المعلومات أو ما يعادلها.

3- مدير العقود التجارية:

– درجة البكالوريوس في (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 9 سنوات في إدارة الأعمال والمشاريع.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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