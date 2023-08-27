وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”

أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر فرص وظيفية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية

الوظائف الشاغرة:-

مسؤول قاعدة بيانات.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات) أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– المعرفة الجيدة بخوادم SQL. أخصائي الاستجابة الفورية للحوادث.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال مشابه. مهندس DevOps.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة. أخصائي الوساطة.

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم، التكنولوجيا) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح بتاريخ 1445/02/10هـ الموافق بالميلادي 2023/08/26م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : اضغط هنا