وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”

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أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر فرص وظيفية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية
– التقديم متاح بتاريخ 1445/02/10هـ الموافق بالميلادي 2023/08/26م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.
يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : اضغط هنا