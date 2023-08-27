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وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا (تبادل) عبر موقع التوظيف (لينكد إن) عن توفر فرص وظيفية لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية

الوظائف الشاغرة:-

  1. مسؤول قاعدة بيانات.
    – حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات) أو ما يعادلها.
    – لا يشترط وجود خبرة.
    – إتقان اللغة الإنجليزية.
    – المعرفة الجيدة بخوادم SQL.
  2. أخصائي الاستجابة الفورية للحوادث.
    – حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم الكمبيوتر، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
    – خبرة لا تقل عن سنة في مجال مشابه.
  3. مهندس DevOps.
    – حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم) أو ما يعادلها.
    – خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذي صلة.
  4. أخصائي الوساطة.
    – حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات (تكنولوجيا المعلومات، هندسة النظم، التكنولوجيا) أو ما يعادلها.
    – خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح بتاريخ 1445/02/10هـ الموافق بالميلادي 2023/08/26م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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طريقة التقديم:

يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي : اضغط هنا

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