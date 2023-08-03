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وظائف بـ المجلس الصحي السعودي في عدة تخصصات

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
وظائف بـ المجلس الصحي السعودي في عدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي جودة بيانات/إدارة السجلات الوطنية:

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المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس.
  • أحد التخصصات الطبية أو إدارة الجودة أو المعلوماتية الصحية.
  • خبرة: 3 – 5 سنوات.

 أخصائي سياسات صحية:

المؤهلات والخبرات:

  • الخبرات : سنة – سنتان.
  • المؤهلات : ماجستير.
  • التخصص: الصحة العامة أو السياسات صحية أو التخصصات ذات العلاقة.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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