وظائف بـ المجلس الصحي السعودي في عدة تخصصات

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أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي جودة بيانات/إدارة السجلات الوطنية:
المؤهلات والخبرات:
أخصائي سياسات صحية:
المؤهلات والخبرات: