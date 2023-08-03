وظائف بـ المجلس الصحي السعودي في عدة تخصصات

أعلن المجلس الصحي السعودي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي جودة بيانات/إدارة السجلات الوطنية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس.

أحد التخصصات الطبية أو إدارة الجودة أو المعلوماتية الصحية.

خبرة: 3 – 5 سنوات.

أخصائي سياسات صحية:

المؤهلات والخبرات:

الخبرات : سنة – سنتان.

المؤهلات : ماجستير.

التخصص: الصحة العامة أو السياسات صحية أو التخصصات ذات العلاقة.