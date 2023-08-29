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وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ صباحاً
وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) في مقر المعهد بالمنطقة الشرقية (الدمام، الخفجي) حسب المسميات التالية:

الوظائف المتاحة:

– حارس أمن
– محلل ضمان الجودة الفنية
– محلل التقييم الفني
– محلل التقييم الأكاديمي
– مطور المناهج
– مدرب الرافعات
– مدرب السقالات
– مدرب أول في الأمن الصناعي
– أخصائي الأمن السيبراني
– مستشار البيئة والصحة والسلامة
– المقيم الفني للمعدات الثقيلة
– مدرس رياضيات أكاديمي
– مدرس لغة انجليزية
– مدرب الصحة والسلامة والبيئة
– مستشار التدريب والتطوير الجمركي
– ممثل الإعلام والعلاقات العامة
– مدرب فني ميكانيكي
– صانع المحتوى
– مساعد مدير
– مجند

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المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم
– البكالوريوس

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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