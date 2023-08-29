وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول عن توفر وظائف إدارية وأمنية شاغرة للرجال والنساء حملة (الدبلوم، البكالوريوس) في مقر المعهد بالمنطقة الشرقية (الدمام، الخفجي) حسب المسميات التالية:

الوظائف المتاحة:

– حارس أمن

– محلل ضمان الجودة الفنية

– محلل التقييم الفني

– محلل التقييم الأكاديمي

– مطور المناهج

– مدرب الرافعات

– مدرب السقالات

– مدرب أول في الأمن الصناعي

– أخصائي الأمن السيبراني

– مستشار البيئة والصحة والسلامة

– المقيم الفني للمعدات الثقيلة

– مدرس رياضيات أكاديمي

– مدرس لغة انجليزية

– مدرب الصحة والسلامة والبيئة

– مستشار التدريب والتطوير الجمركي

– ممثل الإعلام والعلاقات العامة

– مدرب فني ميكانيكي

– صانع المحتوى

– مساعد مدير

– مجند

المؤهلات المطلوبة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا