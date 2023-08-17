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وظائف بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
وظائف بـ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن طرح وظائف إدارية وقانونية للجنسين حملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول علاقات والدعم اللوجستي
– مسؤول مراقبة الأداء الفردي والمؤسسي (مبتدئ)
– مستشار فني
– مستشار قانوني عام

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– العلاقات العامة
– الموارد البشرية
– نظم المعلومات الإدارية
– القانون
– الأنظمة
– الحقوق
– الشريعة

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة العربية تحدثاً وكتابة وقراءة.
– توفر المتطلبات الأخرى المحددة لكل وظيفة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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