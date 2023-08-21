وظائف بـ الهيئة العامة للأوقاف للعمل في الرياض

الداتش باكيت أنجح أنظمة الري في الزراعة المنزلية 4 مزايا ببطاقة الطالب لعبور جسر الملك فهد وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في مختلف المجالات بيان السفارة السعودية بشأن سقوط وإصابة مواطن بفرنسا صرف 104 ملايين ريال مستحقات لمزارعي القمح المحلي “التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت ارتفاع أرباح “ألف ميم ياء” إلى 22.2 مليون ريال بنسبة 44.3% مشاركة السعوديات بفرق التفتيش البيئي تتجاوز 360% وظائف شاغرة بـ المركز السعودي لسلامة المرضى تنفيذ مشروعي الطريقين لمستشفى الشرائع ومنتزه جعرانة العام
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في مقرها الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي أول شراكات المؤسسات الأهلية
– مدير عام الشراكات التنموية
– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– إدارة استراتيجية
– علاقات عامة
– تسويق
– نظم معلومات إدارية
– اقتصاد
– لغة انجليزية
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى في التخصص المناسب.
– خبرة في نفس مجال العمل.
– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا