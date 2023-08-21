وظائف بـ الهيئة العامة للأوقاف للعمل في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للعمل في مقرها الرئيسي (بالرياض) حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول شراكات المؤسسات الأهلية

– مدير عام الشراكات التنموية

التخصصات المستهدفة:

– إدارة الأعمال

– إدارة المشاريع

– إدارة استراتيجية

– علاقات عامة

– تسويق

– نظم معلومات إدارية

– اقتصاد

– لغة انجليزية

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلى في التخصص المناسب.

– خبرة في نفس مجال العمل.

– استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

نبذة عن الهيئة:

الهيئة العامة للأوقاف هي هيئة حكومية سعودية، أنشئت بقرار مجلس الوزراء في 12 جمادى الأولى 1431هـ، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا