وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في مختلف المجالات

أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محاسب ضرائب

– أخصائي استراتيجي

– أخصائي أو حوكمة

– أخصائي أول الشراكات الاستراتيجية

– أخصائي أول تخطيط الأملاك

– مهندس شبكات وحاسب آلي

– أخصائي أول مراجعة داخلية

– محلل التقارير والأنظمة

– مدير إدارة الأداء المؤسسي

– أخصائي أول ذكاء استراتيجي

– مدير إدارة التراخيص اللوجستية

– مدير إدارة الدراسات وأبحاث السوق

– أخصائي ضبط ومتابعة الجودة

– مدير قسم إدارة الثغرات واختبار الاختراق

– تفتيش بحري

– مهندس التزام

– مشرف صحة وسلامة

– مهندس الكترونيات

– مهندس معماري

– مهندس مدني

– وظائف أخرى

المزايا:

– علاوة سنوية تنافسية.

– بدل سكن.

– بدل نقل.

– تأمين طبي شامل الوالدين.

– بدل تعليم للأبناء.

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.

– التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.

– إرفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.

– القدرة على بناء العلاقات.

– التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.

ملاحظة:

– متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.

– في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/2/4هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا