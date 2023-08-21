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وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في مختلف المجالات

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٦ مساءً
وظائف بـ الهيئة العامة للموانئ في مختلف المجالات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن فتح باب التوظيف في مختلف المجالات (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محاسب ضرائب
– أخصائي استراتيجي
– أخصائي أو حوكمة
– أخصائي أول الشراكات الاستراتيجية
– أخصائي أول تخطيط الأملاك
– مهندس شبكات وحاسب آلي
– أخصائي أول مراجعة داخلية
– محلل التقارير والأنظمة
– مدير إدارة الأداء المؤسسي
– أخصائي أول ذكاء استراتيجي
– مدير إدارة التراخيص اللوجستية
– مدير إدارة الدراسات وأبحاث السوق
– أخصائي ضبط ومتابعة الجودة
– مدير قسم إدارة الثغرات واختبار الاختراق
– تفتيش بحري
– مهندس التزام
– مشرف صحة وسلامة
– مهندس الكترونيات
– مهندس معماري
– مهندس مدني
– وظائف أخرى

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المزايا:

– علاوة سنوية تنافسية.
– بدل سكن.
– بدل نقل.
– تأمين طبي شامل الوالدين.
– بدل تعليم للأبناء.

الشروط المطلوبة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
– التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
– إرفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
– القدرة على بناء العلاقات.
– التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.

ملاحظة:

– متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
– في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة أخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1445/2/4هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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