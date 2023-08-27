المسقي.. قرية تراثية عمرها يمتد لـ 1700 عام سقوط حافلة في وادٍ شمال باكستان يودي بحياة 6 أشخاص وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال نجل الأسطورة اليمني نسيم حميد يسحق خصمه التشيكي مستشار السيسي يدعو لتدابير للوقاية من متحور كورونا الجديد بمصر جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات 4 إرشادات للطلاب عند انتظار الحافلة المدرسية مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة القبض على قاتل أسامة بن لادن في تكساس
أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع توفر وظائف شاغرة، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، رواتب تصل (9,000 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مساعد – 3 وظائف (الكفاءة فأعلى).
– مهندس ميداني أول (راتب 9,000 ريال).
– مسؤول النظام.
– الجبيل.
– ينبع.
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا