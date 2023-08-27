وظائف بـ الهيئة الملكية للجبيل وينبع عبر برنامج التأهيل والإحلال

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع توفر وظائف شاغرة، عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، رواتب تصل (9,000 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مساعد – 3 وظائف (الكفاءة فأعلى).

– مهندس ميداني أول (راتب 9,000 ريال).

– مسؤول النظام.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا