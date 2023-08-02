Icon

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار Icon “التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon بتمويل سعودي.. علاج مرضى الأورام في السودان Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية Icon زيادة رأسمال شركة “أماك” إلى 900 مليون ريال Icon الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً Icon تطييب وتبخير أجواء المسجد الحرام بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة Icon السديس: مراسم غسل الكعبة تعكس عناية السعودية وقيادتها بالحرمين وقاصديهما Icon بالصور.. الانتهاء من مراسم غسل الكعبة المشرفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
للعمل في الرياض وجدة

وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة) بالمسميات التالية:

المسميات الوظيفية: 

1- مساعد أمين مكتبة:

قد يهمّك أيضاً
ليلة الأحد.. خالد عبدالرحمن يحيي حفلاً في جرش

ليلة الأحد.. خالد عبدالرحمن يحيي حفلاً في جرش

البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات

البيئة: التزموا بالإرشادات لتجنب حرائق الغابات

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
– خبرة سنة على الأقل في المجال الإداري.

2- مدرس قسم تدريب:

– أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التمريض أو العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها.
– خبرة 6 سنوات على الأقل في مجال التدريب.
– إتقان اللغة الانجليزية بالمستوى المطلوب.

أماكن العمل:

– الرياض
– جدة

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم