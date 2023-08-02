وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

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أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة) بالمسميات التالية:
1- مساعد أمين مكتبة:
– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.
– خبرة سنة على الأقل في المجال الإداري.
2- مدرس قسم تدريب:
– أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التمريض أو العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها.
– خبرة 6 سنوات على الأقل في مجال التدريب.
– إتقان اللغة الانجليزية بالمستوى المطلوب.
– الرياض
– جدة
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا