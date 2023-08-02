وظائف بـ جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف شاغرة لحملة (البكالوريوس فأعلى) للعمل في كل من (الرياض، جدة) بالمسميات التالية:

المسميات الوظيفية:

1- مساعد أمين مكتبة:

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية.

– خبرة سنة على الأقل في المجال الإداري.

2- مدرس قسم تدريب:

– أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في التمريض أو العلوم الطبية التطبيقية أو ما يعادلها.

– خبرة 6 سنوات على الأقل في مجال التدريب.

– إتقان اللغة الانجليزية بالمستوى المطلوب.

أماكن العمل:

– الرياض

– جدة

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا