وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني مختبرات طبية.

أخصائي بصريات – فحص.

مدير البنية التحتية.

ممثل خدمات المرضى.

ممثل خدمات المرضى الثاني.

محاسب.

مرسل قائد الفريق.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: