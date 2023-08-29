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وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات، للعمل بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني مختبرات طبية.
أخصائي بصريات – فحص.
مدير البنية التحتية.
ممثل خدمات المرضى.
ممثل خدمات المرضى الثاني.
محاسب.
مرسل قائد الفريق.
والمزيد …

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طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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