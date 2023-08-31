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وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ صباحاً
وظائف بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن توفر عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات الكفاءة والثانوية والدبلوم والبكالوريوس (بدون خبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

– كاتب – عدد 2 – جدة (Clerk)

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المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/2/18هـ (الموافق 2023/9/3م).

– كاتب – عدد 2 – الرياض (Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/2/18هـ (الموافق 2023/9/3م).

– كاتب جناح – عدد 1 – الرياض (Ward Clerk)

المتطلبات: الثانوية العامة فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) مع إجادة استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1445/2/27هـ (الموافق 2023/9/12م).

– موظف استقبال شؤون الموظفين – عدد 1 – الرياض (Personnel Receptionist)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس في تخصص إدارة المستشفيات (لا يشترط خبرة للبكالوريوس).
آخر موعد للتقديم: الخميس 1445/2/22هـ (الموافق 2023/9/7م).

– معاون إدارة المواد – عدد 1 – الرياض (Patient Relations Assistant)
المتطلبات: شهادة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة (لا يشترط الخبرة).
آخر موعد للتقديم: الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفيضات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول اضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: اضغط هنا مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

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