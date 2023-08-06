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وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر وظائف (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، للجنسين حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– مساعد تنفيذي

– أخصائي اتصالات استراتيجية
– أخصائي إدارة المرافق
– أخصائي مشاركة اقتصادية
– أخصائي تطوير أعمال

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– السكرتارية
– إدارة المكاتب
– التسويق
– الاتصال
– العلاقات العامة
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– الاقتصاد
– المالية
– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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