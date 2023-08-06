وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توفر وظائف (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، للجنسين حملة الدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

– مساعد تنفيذي

– أخصائي اتصالات استراتيجية

– أخصائي إدارة المرافق

– أخصائي مشاركة اقتصادية

– أخصائي تطوير أعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الإدارة المكتبية

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

– التسويق

– الاتصال

– العلاقات العامة

– الهندسة المعمارية

– الهندسة المدنية

– الاقتصاد

– المالية

– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا