حان الوقت للتحول إلى كهرباء الهيدروجين الوردي في مملكتنا وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.49 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس مكافحة الفساد: إيقاف 107 أشخاص بتهم الرشوة وغسل الأموال في 6 وزارات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد في 5 مناطق انقطاع الكهرباء عن لبنان بالكامل الإعلام الفرنسي: من الحماقة تدخل باريس عسكريًّا في النيجر الجيش الصومالي يسقط 30 من حركة الشباب حميد الشاعري يرجع جماهيره لليالي التسعينيات الطربية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مدير تطوير الأعمال (عدد 3)
– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي
– أخصائي تطوير الأعمال
– إدارة الأعمال
– المالية
– الاقتصاد
– الهندسة (عام)
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا