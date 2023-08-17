وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف:

– مدير تطوير الأعمال (عدد 3)

– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي

– أخصائي تطوير الأعمال

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المالية

– الاقتصاد

– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا