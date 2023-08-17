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وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل الوظائف في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية:

تفاصيل الوظائف:

– مدير تطوير الأعمال (عدد 3)
– أخصائي مراقبة المحتوى المحلي
– أخصائي تطوير الأعمال

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التخصصات المطلوبة:

إدارة الأعمال
– المالية
– الاقتصاد
– الهندسة (عام)

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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