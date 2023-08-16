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لحملة مؤهل الثانوية فما فوق

وظائف بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 4 مدن

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
وظائف بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في فنادقها بمدن (الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مدير تقنية المعلومات.
2- مدقق ليلي (سعودي فقط).
3- موظف استقبال (سعودي فقط).
4- مساعد مدير خدمة الغرف.
5- مساعد خدمة الغرف (متحدث العربية).
6- ممثل الحجز.
7- مدير علاقات الضيوف.
8- مشرف خدمة الغرف.
9- منسق المأدبة (سعودي الجنسية).
10- مشرف خدمة الغرف (متحدث العربية).
11- مدير عام.
12- مساعد رئيس الهندسة.
13- مدير مبيعات (سعودي فقط).
14- مشرف خدمة الغرف.
15- مدير التدريب.
16- مساعد مدير المأدبة.
17- مشرف المكتب الليلي.
18- ممثل إدخال البيانات.
19- أمين صندوق عام (كاشير).
20- مشغل الهاتف.
21- مدير التعليم والجودة.
22- مشرف النادي الصحي.
23- باريستا (سعودي الجنسية).
24- موظف الاستقبال.
25- طباخ.
26- مسؤول خدمات الاستقبال والإرشاد.
27- مشرف مبيعات.
28- مدير الأغذية والمشروبات.
29- شيف شرقي.
30- مدير المطعم.
31- مضيفة غرفة (أنثى).
32- معالج نفسي.
33- تنفيذي التسويق.
34- محاسب الدائنين.
35- شيف مطبخ.
36- ممثل علاقات الضيوف.
37- رئيس الجزارة.
38- مدير المبيعات.
39- مدقق حسابات الدخل.
40- مدير مبيعات أول.
41- مساعد شيف حلواني.
42- معالج سبا (أنثى).
43- ديمي شيف دي بارتي.
44- مدير المبيعات.

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طريقة التقديم

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف فنادق إنتركونتيننتال

1- عبر الموقع الرسمي للشركة:
اضغط هنا )

2- أو عبر حساب الشركة بمنصة linkedin:
اضغط هنا )

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