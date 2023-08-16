وظائف بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 4 مدن

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في فنادقها بمدن (الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسميات الوظيفية:

1- مدير تقنية المعلومات.

2- مدقق ليلي (سعودي فقط).

3- موظف استقبال (سعودي فقط).

4- مساعد مدير خدمة الغرف.

5- مساعد خدمة الغرف (متحدث العربية).

6- ممثل الحجز.

7- مدير علاقات الضيوف.

8- مشرف خدمة الغرف.

9- منسق المأدبة (سعودي الجنسية).

10- مشرف خدمة الغرف (متحدث العربية).

11- مدير عام.

12- مساعد رئيس الهندسة.

13- مدير مبيعات (سعودي فقط).

14- مشرف خدمة الغرف.

15- مدير التدريب.

16- مساعد مدير المأدبة.

17- مشرف المكتب الليلي.

18- ممثل إدخال البيانات.

19- أمين صندوق عام (كاشير).

20- مشغل الهاتف.

21- مدير التعليم والجودة.

22- مشرف النادي الصحي.

23- باريستا (سعودي الجنسية).

24- موظف الاستقبال.

25- طباخ.

26- مسؤول خدمات الاستقبال والإرشاد.

27- مشرف مبيعات.

28- مدير الأغذية والمشروبات.

29- شيف شرقي.

30- مدير المطعم.

31- مضيفة غرفة (أنثى).

32- معالج نفسي.

33- تنفيذي التسويق.

34- محاسب الدائنين.

35- شيف مطبخ.

36- ممثل علاقات الضيوف.

37- رئيس الجزارة.

38- مدير المبيعات.

39- مدقق حسابات الدخل.

40- مدير مبيعات أول.

41- مساعد شيف حلواني.

42- معالج سبا (أنثى).

43- ديمي شيف دي بارتي.

44- مدير المبيعات.

طريقة التقديم

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف فنادق إنتركونتيننتال

1- عبر الموقع الرسمي للشركة:

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2- أو عبر حساب الشركة بمنصة linkedin:

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