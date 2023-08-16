وظائف بمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في 4 مدن ضبط مقيمين روجا 17.780 قرصًا خاضعًا للتداول 8 ملايين طالب يودعون أقصر إجازة صيف مرت عليهم القضية الفلسطينية في قلوب السعوديين حكومة وشعباً منذ عهد المؤسس صندوق الاستثمارات العامة يرفع حصته بالأسواق الصينية متجاوزًا كل التوقعات باربي ليس الفيلم الوحيد الذي كسر حاجز المليار دولار مخزونات النفط الأمريكية تتراجع إلى 6.195 مليون برميل حفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 200.55 ريال تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لشركة ملان
أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل في فنادقها بمدن (الرياض، جدة، الخبر، المدينة المنورة) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
1- مدير تقنية المعلومات.
2- مدقق ليلي (سعودي فقط).
3- موظف استقبال (سعودي فقط).
4- مساعد مدير خدمة الغرف.
5- مساعد خدمة الغرف (متحدث العربية).
6- ممثل الحجز.
7- مدير علاقات الضيوف.
8- مشرف خدمة الغرف.
9- منسق المأدبة (سعودي الجنسية).
10- مشرف خدمة الغرف (متحدث العربية).
11- مدير عام.
12- مساعد رئيس الهندسة.
13- مدير مبيعات (سعودي فقط).
14- مشرف خدمة الغرف.
15- مدير التدريب.
16- مساعد مدير المأدبة.
17- مشرف المكتب الليلي.
18- ممثل إدخال البيانات.
19- أمين صندوق عام (كاشير).
20- مشغل الهاتف.
21- مدير التعليم والجودة.
22- مشرف النادي الصحي.
23- باريستا (سعودي الجنسية).
24- موظف الاستقبال.
25- طباخ.
26- مسؤول خدمات الاستقبال والإرشاد.
27- مشرف مبيعات.
28- مدير الأغذية والمشروبات.
29- شيف شرقي.
30- مدير المطعم.
31- مضيفة غرفة (أنثى).
32- معالج نفسي.
33- تنفيذي التسويق.
34- محاسب الدائنين.
35- شيف مطبخ.
36- ممثل علاقات الضيوف.
37- رئيس الجزارة.
38- مدير المبيعات.
39- مدقق حسابات الدخل.
40- مدير مبيعات أول.
41- مساعد شيف حلواني.
42- معالج سبا (أنثى).
43- ديمي شيف دي بارتي.
44- مدير المبيعات.
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف فنادق إنتركونتيننتال
1- عبر الموقع الرسمي للشركة:
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2- أو عبر حساب الشركة بمنصة linkedin:
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