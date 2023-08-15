Icon

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك Icon ضبط مروجين وإحباط تهريب القات بـ 3 مناطق Icon جماهير الاتحاد تتفق مع وليد الفرج: قد نعاني في كأس العالم للأندية Icon مفاجآت من الهلال بشأن حفل تقديم نيمار للجماهير Icon أمانة القصيم تزيل 12.297 حاجزاً خرسانياً Icon أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية Icon مشهورة سعيدة بطلاق الموظفات والمتابعون: رسالة تخبيب واضحة Icon 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي Icon وظائف بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن Icon نهاية غير متوقعة لـ فزعة مواطن لصديقه! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات الطبية

وظائف بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٨ صباحاً
وظائف بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، جازان) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المستشفى الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تغذية سريرية.
– استشاري طوارئ الأطفال.
– استشاري أمراض النساء والتوليد.
– فني رعاية مرضى.
– ممرض قانوني.
– طبيب عام.

قد يهمّك أيضاً
نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند

نجاة حكومة مودي من فخ حجب الثقة بالهند

إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان

إحباط تهريب 74 كيلو من القات في جازان

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف قوى الأمن، عبر الموقع الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير المرخصة
السعودية اليوم

الحج للمعتمرين: لا تتعاملوا مع الشركات غير...

السعودية اليوم
8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران
العالم

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران

العالم
حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
العالم

حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات...

العالم
ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض
أخبار أمنية

ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض

أخبار أمنية
التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”
صحة وطب‎

التعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بـ”كدمات الحزن”

صحة وطب‎
الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية
السعودية اليوم

الجاسر: نستهدف تطوير الخدمات البريدية وتعزيز التنافسية

السعودية اليوم
رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية
آخر الاخبار

رقم استثنائي لـ ياسر الشهراني بالبطولة العربية

آخر الاخبار
الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
الرياضة

الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله...

الرياضة