وظائف بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن

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أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، جازان) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المستشفى الرسمي؛ وموضح أدناه:
– أخصائي تغذية سريرية.
– استشاري طوارئ الأطفال.
– استشاري أمراض النساء والتوليد.
– فني رعاية مرضى.
– ممرض قانوني.
– طبيب عام.
– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف قوى الأمن، عبر الموقع الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا )