وظائف بمستشفى قوى الأمن في 5 مدن

أعلن مستشفى قوى الأمن، عبر الموقع الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في (الرياض، المدينة المنورة، الدمام، جدة، جازان) – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المستشفى الرسمي؛ وموضح أدناه:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تغذية سريرية.

– استشاري طوارئ الأطفال.

– استشاري أمراض النساء والتوليد.

– فني رعاية مرضى.

– ممرض قانوني.

– طبيب عام.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم على وظائف قوى الأمن، عبر الموقع الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا )