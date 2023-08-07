Icon

تنظيف الأسنان بانتظام يقي من مرض شديد الخطورة Icon صندوق الاستثمارات يطلق شركة كياني لتعزيز نمط الحياة الصحية Icon إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران Icon شراكات دولية لتطوير خدمات ميناء الملك عبدالله Icon الدرع العربي للتأمين” تحقق 36.6 مليون ريال أرباحاً Icon وظائف بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية Icon الناصر: الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت Icon أمطار غزيرة على عسير وجازان حتى الـ 9 مساءً Icon 35 وظيفة شاغرة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد Icon وصول الطائرة السعودية الإغاثية الـ 19 إلى تركيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وظائف بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
وظائف بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن فتح التوظيف في مختلف المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– محلل بيانات.
– أخصائي استثمار.
– رسام خرائط / نظم معلومات جغرافية.
– أخصائي استراتيجيات.
– أخصائي إدارة مشاريع.
– أخصائي تطوير سياحي.
– أخصائي موازنة مالية.
– أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– أخصائي عقود.
– مهندس زراعي.
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
– أخصائي علوم نبات.
– مراجع داخلي.
– مدير إدارة المراجعة الداخلية.
– أخصائي استمرارية الأعمال.
– أخصائي أداء مؤسسي.
– أخصائي إدارة مخاطر.
– مهندس برمجيات.
– أخصائي دعم فني.
– أخصائي بنية تحتية للأمن السيبراني.
– أخصائي إدارة قواعد بيانات.
– مهندس بيئي.
– مدير إدارة الموارد البشرية.
– أخصائي أمن سيبراني.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال

الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا حادث أزيلال

علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50 ألف ريال

علي الشمري بدأ حياته العملية بـ 1260 ريالًا ووصل لمدير براتب 50...

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1445/01/20هـ الموافق 2023/08/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم