وظائف بهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز الملكية

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أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن فتح التوظيف في مختلف المجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– محلل بيانات.
– أخصائي استثمار.
– رسام خرائط / نظم معلومات جغرافية.
– أخصائي استراتيجيات.
– أخصائي إدارة مشاريع.
– أخصائي تطوير سياحي.
– أخصائي موازنة مالية.
– أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
– أخصائي عقود.
– مهندس زراعي.
– مهندس الصحة والسلامة والبيئة.
– أخصائي علوم نبات.
– مراجع داخلي.
– مدير إدارة المراجعة الداخلية.
– أخصائي استمرارية الأعمال.
– أخصائي أداء مؤسسي.
– أخصائي إدارة مخاطر.
– مهندس برمجيات.
– أخصائي دعم فني.
– أخصائي بنية تحتية للأمن السيبراني.
– أخصائي إدارة قواعد بيانات.
– مهندس بيئي.
– مدير إدارة الموارد البشرية.
– أخصائي أمن سيبراني.
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1445/01/20هـ الموافق 2023/08/07م.
– من خلال الرابط التالي:
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