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وظائف تقنية شاغرة في جامعة القصيم

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
وظائف تقنية شاغرة في جامعة القصيم
المواطن - واس

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أعلنت جامعة القصيم عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف التقنية بعمادة تقنية المعلومات للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي، ويبدأ التقديم اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس المقبل.

تفاصيل وظائف جامعة القصيم

وأفادت الجامعة بأن الوظائف المطلوبة هي: أخصائي مركز تشغيل، وأخصائي برمجيات، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي إدارة مشاريع، وأخصائي مصمم جرافيك، ويمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر الرابط: (هنا).

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الشروط وآلية التقديم

واشترطت جامعة القصيم لشغل هذه الوظائف، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في تخصصات الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي، وكذلك ألا تقل سنوات الخبرة لشغل وظيفة أخصائي عن 3 سنوات، وأن يكون المتقدم لا يشغل وظيفة حكومية، وأن يكون لائقًا طبيًا، وفي حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية خلال 10 أيام، وللاستفسارات والتواصل عبر الإيميل التالي: [email protected].

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