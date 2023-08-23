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بمسمى مسؤول نزع الملكية

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ صباحاً
وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة توفر وظائف إدارية شاغرة، مسمى مسؤول نزع الملكية.

وأوضحت الهيئة مهام الوظيفة كالتالي:

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المهام الوظيفية

– يحمل شاغل الوظيفة مسؤولية تنفيذ أنشطة نزع الملكية بما يتضمن المشاركة في تحديث إجراءات نزع الملكية

– تلقي وتقييم الطلبات القائمة على احتياجات الجهات الحكومية.

– التنسيق مع إدارة التقييم لمناقشة العقارات المعنية

– المشاركة في إعداد مسودة قرار الإفراغ لمشاركتها مع كاتب العدل.

رابط التقديم

واشترطت الهيئة، على المتقدم أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ولا يشترط لتقديم الوظيفة توافر خبرة.

وأشارت الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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