مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وأتربة على 7 مناطق حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية رؤية مذنب بالعين المجردة في غضون أسبوعين كوريا الشمالية تفشل مجددًا في إطلاق القمر الصناعي للتجسس أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس بمختلف المجالات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل عدة مسميات كالتالي:
– أخصائي المسؤولية الاجتماعية للشركات
– منسق المخزون
– فني كهرباء أول.
وأضافت شركة أرامكو روان للحفر أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.