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وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس بمختلف المجالات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل عدة مسميات كالتالي:

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الوظائف المتاحة:

– أخصائي المسؤولية الاجتماعية للشركات

– منسق المخزون

– فني كهرباء أول.

رابط التقديم:

وأضافت شركة أرامكو روان للحفر أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

 

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