وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس بمختلف المجالات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة تشمل عدة مسميات كالتالي:

الوظائف المتاحة:

– أخصائي المسؤولية الاجتماعية للشركات

– منسق المخزون

– فني كهرباء أول.

رابط التقديم:

وأضافت شركة أرامكو روان للحفر أن التقديم على الوظائف متاح الآن من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.