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وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف السلامة (جازان).

– مهندس بيئي (جازان).

– مهندس أول سلامة العمليات (جازان).

– أخصائي أول/ إدارة الأنظمة التشغيلية (الجبيل).

– محلل ذكاء التسويق (الرياض).

– فني كهرباء الأجهزة (جازان).

– مهندس أول الإنتاج (الجبيل).

– فني ميكانيكي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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