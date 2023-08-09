وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، والجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف السلامة (جازان).
– مهندس بيئي (جازان).
– مهندس أول سلامة العمليات (جازان).
– أخصائي أول/ إدارة الأنظمة التشغيلية (الجبيل).
– محلل ذكاء التسويق (الرياض).
– فني كهرباء الأجهزة (جازان).
– مهندس أول الإنتاج (الجبيل).
– فني ميكانيكي (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)