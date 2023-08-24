وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس التخطيط (الجبيل).

– فني أول كهربائي (الجبيل).

– أخصائي أول الصيانة الكهربائية (الجبيل).

– مهندس كهرباء (الجبيل).

– فني ميكانيكي (الرياض).

– منسق أول فحص المعدات (الجبيل).

– أخصائي أول تخطيط الصيانة (الجبيل).

– مساعد إداري (جازان).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)