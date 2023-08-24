وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

5 فروع في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والجوائز 4 ملايين ريال انهيار 9 مبانٍ شاهقة جراء الأمطار في الهند رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة لافروف: غزو إيكواس للنيجر يعيد تكرار الأزمة الليبية 5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة ندى وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سدايا انضمام السعودية لـ بريكس سيمنحها السيطرة على ثلث اقتصاد العالم
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجازان.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس التخطيط (الجبيل).
– فني أول كهربائي (الجبيل).
– أخصائي أول الصيانة الكهربائية (الجبيل).
– مهندس كهرباء (الجبيل).
– فني ميكانيكي (الرياض).
– منسق أول فحص المعدات (الجبيل).
– أخصائي أول تخطيط الصيانة (الجبيل).
– مساعد إداري (جازان).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)