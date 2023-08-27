Icon

ليفربول يتحرك لضم بديل محمد صلاح Icon اتفاقية بين النيابة العامة ونيوم لبناء شراكة استراتيجية Icon انطلاق الجولة الرابعة من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا Icon مباراة الرياض والاتحاد الأكثر دقائق لعب فعلي Icon المركز الوطني للأرصاد: المدينة المنورة تسجل أعلى حرارة اليوم Icon حرس الحدود يحبط تهريب 41 كيلوجرامًا من الحشيش بعسير Icon 4 مواطنين في قبضة الأمن لترويج الأقراص الممنوعة بالرياض Icon جوتا خارج حسابات نونو سانتو Icon الأسهم السعودية تنهي أولى جلسات الأسبوع باللون الأخضر Icon غابري فيغا لجماهير الأهلي: أراكم قريبًا في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حفر الباطن، وجازان، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
الهريفي يكشف سبب تفوق صلاح على ساديو ماني

الهريفي يكشف سبب تفوق صلاح على ساديو ماني

4 أيام على انتهاء الصيف وبداية التقلبات الجوية

4 أيام على انتهاء الصيف وبداية التقلبات الجوية

– مساعد أمين مخزن/ إقليمي (حفر الباطن).

– أمين مخزن (جازان).

– ممثل مبيعات/ جملة (المنطقة الغربية).

– ممثل مبيعات/ جملة (المنطقة الشرقية).

– مهندس مبيعات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات
غرائب

يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب...

غرائب
هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت الصغيرة والمتوسطة
السعودية اليوم

أكثر من 10 مليارات ريال لـ المنشآت...

السعودية اليوم
الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة
العالم

الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع...

العالم
وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في فروع NOMAC

وظائف
إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين دماغيًا
السعودية اليوم

إنقاذ حياة 6 مرضى بأعضاء 3 مُتَوفين...

السعودية اليوم
هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين
السعودية اليوم

هيئة الصحفيين بالمدينة تطلق خدمة تواصل للمتطوعين

السعودية اليوم
3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات عبر مواقع التواصل بالشمالية
أخبار أمنية

3 مواطنين في قبضة الأمن لترويجهم المخدرات...

أخبار أمنية