وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حفر الباطن، وجازان، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، والرياض.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد أمين مخزن/ إقليمي (حفر الباطن).
– أمين مخزن (جازان).
– ممثل مبيعات/ جملة (المنطقة الغربية).
– ممثل مبيعات/ جملة (المنطقة الشرقية).
– مهندس مبيعات (الرياض).
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)