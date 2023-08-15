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وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل، وتبوك.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس اتصالات.

– مدير قسم الإسكان.

– مدير التصميم الإبداعي.

– محاسب/ الرواتب.

– مصمم/ رسام ميكانيكي.

– أخصائي مشتريات المرافق.

– مهندس مدني.

– أخصائي التدريب والتطوير.

– مهندس صيانة.

– مصمم/ رسام كهربائي.

– مهندس رئيسي تصميم مدني.

– مهندس ميكانيكي.

– مساعد الدعم الفني لتقنية المعلومات.

– مهندس/ الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

– مهندس موقع.

– مهندس تقنية المعلومات السحابية.

– مدير خدمة العملاء.

– مسؤول الاتصالات.

– خبير كيميائي.

– مهندس منشأة.

– مهندس تطوير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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