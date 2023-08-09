وظائف شاغرة بشركة الفنار في 3 مدن

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية (الرياض).

– مهندس إنشائي معماري/ مدني (الرياض).

– مدير ضمان الجودة/ ملحقات الأسلاك (الرياض).

– مهندس الصحة والسلامة والبيئة (الرياض).

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة الميكانيكية (الجبيل).

– مهندس ضمان الجودة ومراقبة الجودة الكهربائية (الرياض).

– مهندس تقدير كهربائي (الرياض).

– مصمم/ منسق (الرياض).

– مدير مشروع (ينبع).

– مهندس مبيعات أول (الرياض).

– مدقق داخلي (الرياض).

– محاسب عام (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)