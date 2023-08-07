وظائف شاغرة بشركة تحكم

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أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس دعم أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.
– محلل العمليات وإجراءات التشغيل: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)