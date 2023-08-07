Icon

الأمن السيبراني: التسجيل في برنامج سايبرك الابتكار مستمر Icon متعب الحربي ينضم لمعسكر الشباب في الطائف Icon 15 مليون يورو تحسم انتقال فرانك كيسيه للأهلي Icon الإسعاف الطائر ينقل حالة حرجة في وقت قياسي لمستشفى الحرس الوطني Icon جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال Icon تقييم تطلق فرعًا خاصًا بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة Icon مورينيو يعلن رحيل إيبانيز لدوري روشن Icon الدفاع المدني يخالف منشأة أعاقت مخارج الطوارئ بالمدينة المنورة Icon العقيدي يُبدع في كأس الملك سلمان للأندية Icon انطلاق برنامج أهّل لتطوير المهارات المهنية والشخصية لأبناء إخاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
لحملة شهادات البكالوريوس والماجستير

وظائف شاغرة بشركة تحكم

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة بشركة تحكم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تحكم

وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال

مالكوم يضيف ثالث أهداف الهلال

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

وظائف شاغرة لدى المراعي في 4 مدن

– مهندس دعم أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– محلل العمليات وإجراءات التشغيل: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى 2026
الرياضة

ميتروفيتش يوافق على الانضمام لـ الهلال حتى...

الرياضة
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم
هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير الجدل
غرائب

هاتف كيم جونج أون القابل للطي يثير...

غرائب
اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا بجبال الألب
غرائب

اكتشاف جثة متسلق فُقد قبل 37 عامًا...

غرائب
نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة
آخر الاخبار

نجم البرازيل بديل بوسكيتس في برشلونة

آخر الاخبار
تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
السعودية اليوم

تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى...

السعودية اليوم
إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة بتبوك
آخر الاخبار

إنقاذ طفلتين احتجزتا إثر حريق في شقة...

آخر الاخبار
مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية بالعالم
السعودية اليوم

مليون مستفيد من عمليات جراحية قدمتها السعودية...

السعودية اليوم