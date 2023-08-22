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وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والظهران، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال للتطوير العمراني، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني التشطيب.

– مساعد متجر.

– مهندس كهرباء.

– كاتب الوثائق الفنية.

– مهندس معماري.

– مهندس مدني.

– مدير التصميم الداخلي.

– أخصائي الإنتاج التسويقي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال للتطوير العمراني، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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