وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تدريب إدارة المجتمع (الرياض).

– مدير أول، هندسة البيانات (الرياض).

– مدير إدارة المرافق والخدمات الإدارية (الدمام).

– مساعد مدير مكتب إدارة الاستدامة (الرياض).

– مدير أول المشتريات المؤسسي (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)