وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام

أعلنت شركة مطارات الدمام “DACO”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مطارات الدمام

وأبرزت شركة مطارات الدمام، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش أول الجهد العالي الكهربائي.

– محلل الأداء/ أعمال الصيانة.

– أخصائي أول حماية الطاقة الكهربائية.

– مدير ضمان جودة الصيانة ومراقبة الأداء.

– مفتش أول الأجهزة والتحكم.

– مهندس الشبكات والأمن.

– مستشار وظيفي/ سلسلة التوريد وإدارة المواد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات الدمام، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)