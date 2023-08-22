بوتين: حصة الدولار في تعاملات بريكس تراجعت لـ 28% وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن تصرف وحيد قد يحمي الهلال من العقوبة بسبب صفقة تمبكتي تحرك مصري سريع بعد ظهور متحور كورونا لقطات جديدة لأمطار غزيرة على الحرم المكي البرازيل تدعم إطلاق عملة تجارية لدول بريكس تاليسكا يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد شباب الأهلي ليفاندوفسكي عن هاري كين: خارق سيفيد بايرن ميونخ أكثر من 185 جهازًا في مركز GAMMA لعشاق الألعاب الإلكترونية
أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي المشتريات/ إدارة العقود.
– رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون.
– رئيس قسم تدقيق الدعم الوظيفي.
– مراجع داخلي.
– أخصائي مشتريات.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)