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وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي المشتريات/ إدارة العقود.

– رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون.

– رئيس قسم تدقيق الدعم الوظيفي.

– مراجع داخلي.

– أخصائي مشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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