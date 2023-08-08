إطلاق الحملة الإعلامية للعام الدراسي الجديد بـ تعليم الرياض وظائف إدارية شاغرة بشركة علم أسباب تدفعك لعدم شراء آيفون الآن وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وظائف شاغرة بشركة معادن في 3 مدن وظائف شاغرة لدى نيوم الاجتماعية انتشال القاطرة الغارقة فهد من قناة السويس وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث الدفاعية
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير، وطريف.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير ذكاء الأعمال والتحليلات (الرياض).
– رئيس قسم إدارة المخزون (الرياض).
– مشرف ميكانيكي (رأس الخير).
– مهندس رئيسي/ المشاريع (رأس الخير).
– مدير مصنع/ عمليات التعدين (طريف).
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)