وظائف شاغرة بشركة معادن في 3 مدن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير ذكاء الأعمال والتحليلات (الرياض).

– رئيس قسم إدارة المخزون (الرياض).

– مشرف ميكانيكي (رأس الخير).

– مهندس رئيسي/ المشاريع (رأس الخير).

– مدير مصنع/ عمليات التعدين (طريف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)