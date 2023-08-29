وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

هاتف iPhone 15 الأقوى والأخف بهيكل من التيتانيوم رونالدو يسجل الهدف الأول لـ النصر ضد الشباب القمر الأزرق في سماء السعودية غدًا ومعلومات عن الظاهرة إيلون ماسك يواجه 2200 قضية مرفوعة ضد إكس بسمة بوسيل تشوق جمهورها بأغنية جديدة تشكيلة مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين محادثات سلام بين الأمير هاري والعائلة المالكة وميغان قلقة السعودية تنفذ تجربة هي الأولى عالميًّا بجهاز صرف الأدوية إلكترونيًّا ماتيوس يقود التعاون لفوز ثمين ضد الأخدود وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، وتبوك.
وأبرزت شركة BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني دعم خدمة المحركات/ التورنادو (الظهران).
– رئيس أنشطة استمرارية صلاحية الطيران (الرياض).
– مدير الهندسة/ المرافق (الرياض).
– مراجع الفني/ مقيم (الظهران).
– مشرف الإمدادات (الرياض).
– أخصائي توريد الذخائر (تبوك).
وأوضحت شركة BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 11 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)