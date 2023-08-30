الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز برابغ غدًا دراسة: الزنجبيل يعالج أخطر أمراض العصر لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية تستمع لتلاوات 14 متسابقًا الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله ضبط 10 مخالفين لنقلهم وبيعهم حطبًا وفحمًا محليين السديس: تمكين المرأة لخدمة القاصدات دينياً.. ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالمياً وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة تحذير للسعوديين في جورجيا من الأمطار الغزيرة انقلاب عسكري في الغابون بعد فوز الرئيس بولاية ثالثة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر فرص وظيفية شاغرة في مجالات إدارية وفنية وهندسية في محافظة العلا على النحو التالي:
– سكرتير
– مشرف شؤون الموظفين
– موظف الاستقبال
– بائع
– موظف الطوارئ
– موظف طرق
– موظف الأمن
– فني كهرباء
– مشرف كهرباء
– مفتش التصاريح
– مشرف سلامة
– فني السلامة المرورية
– فني إشارات المرور
– مهندس طرق
– مهندس السلامة المرورية
التقديم متاح حالياً من خلال الروابط التالية:
– الوظائف الهندسية: اضغط هنا
– الوظائف الفنية والإدارية: اضغط هنا