وظائف شاغرة بـ الشركة السعودية للخدمات المحدودة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن توفر فرص وظيفية شاغرة في مجالات إدارية وفنية وهندسية في محافظة العلا على النحو التالي:

الوظائف الإدارية:

– سكرتير

– مشرف شؤون الموظفين

– موظف الاستقبال

– بائع

– موظف الطوارئ

– موظف طرق

– موظف الأمن

الوظائف الفنية:

– فني كهرباء

– مشرف كهرباء

– مفتش التصاريح

– مشرف سلامة

– فني السلامة المرورية

– فني إشارات المرور

الوظائف الهندسية:

– مهندس طرق

– مهندس السلامة المرورية

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الروابط التالية:

– الوظائف الهندسية: اضغط هنا

– الوظائف الفنية والإدارية: اضغط هنا