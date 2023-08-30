وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:
– محلل أداء:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضل الحصول على شهادات Strategy, KPIs, Balance score cards
– خبرة 3 – 5 سنوات في أي مجال ذي صلة,
– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.
– أخصائي متابعة مشاريع:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضل الحصول على شهادات PMP
– خبرة 3 – 5 سنوات في أي مجال ذي صلة,
– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.
التقديم إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة: اضغط هنا