Icon

التشهير بمقيم يمني باع ملابس رياضية مقلدة في الخُبر Icon أسعار النفط ترتفع بفعل تراجع المخزونات الأمريكية Icon المكانة الدولية للسعودية تصاعدت وباتت رقماً صعباً في صناعة القرار الدولي Icon قاعات تعليمية وأجهزة متطورة لخدمة الأطفال ذوي الإعاقة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن Icon توسيع مجموعة بريكس أكبر انتصار للصين Icon لا تعطيهم.. التسول جريمة تصرف أمواله في جهات معادية للوطن Icon عقبات واجهت أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي بينها حجم الكتب Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بسعر 204.24 ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– محلل أداء:

قد يهمّك أيضاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر يونايتد

الفتح يعود بريمونتادا مثيرة ضد ضمك بالتعادل

الفتح يعود بريمونتادا مثيرة ضد ضمك بالتعادل

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضل الحصول على شهادات Strategy, KPIs, Balance score cards
– خبرة 3 – 5 سنوات في أي مجال ذي صلة,
– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

– أخصائي متابعة مشاريع:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.
– يفضل الحصول على شهادات PMP
– خبرة 3 – 5 سنوات في أي مجال ذي صلة,
– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف
إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم بتبوك
السعودية اليوم

إنقاذ حياة مواطنة من حمل خارج الرحم...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة

السوق
إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من السكري
صحة وطب‎

إنقاص الوزن كلمة السر في الوقاية من...

صحة وطب‎
إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار الضالة
السعودية اليوم

إطلاق حملة اعتناء لتحصين النشء من الأفكار...

السعودية اليوم
زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في البوسنة: عالجوها بالملح
السعودية اليوم

زوج بثينة القباع يروي تفاصيل وفاتها في...

السعودية اليوم
إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت
العالم

إلقاء زجاجة حارقة على سفارة السويد ببيروت

العالم
“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

“التموين” توزع 82 مليون ريال أرباحاً نقدية...

السوق