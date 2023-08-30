وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة البكالوريوس والماجستير مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف

– محلل أداء:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– يفضل الحصول على شهادات Strategy, KPIs, Balance score cards

– خبرة 3 – 5 سنوات في أي مجال ذي صلة,

– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

– أخصائي متابعة مشاريع:

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– يفضل الحصول على شهادات PMP

– خبرة 3 – 5 سنوات في أي مجال ذي صلة,

– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم إلكترونياً من خلال موقع المؤسسة: اضغط هنا