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وظائف شاغرة بـ المركز السعودي لسلامة المرضى

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ المركز السعودي لسلامة المرضى
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز السعودي لسلامة المرضى بالرياض عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مجالات إدارية وتقنية وصحية على المسميات التالية:

تفاصيل الوظائف

– رئيس قسم حوكمة البيانات
– أخصائي سلامة مرضى
– أخصائي أول مالي
– أخصائي تطوير برامج
– أخصائي أول أمن سيبراني
– مستشار سلامة المرضى

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التخصصات:

– المالية
– الاقتصاد
– إدارة الجودة
– إدارة البيانات
– الأمن السيبراني
– نظم المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة البيانات
– هندسة الكمبيوتر
– التمريض
– الرعاية الصحية
– تخصصات طبية
– أو ما يعادلها

نبذة عن المركز:

أُنشئ المركز السعودي لسلامة المرضى عام 2017 بمبادرة من وزارة الصحة السعودية وهو مركز مسؤول عن تحسين الرعاية الصحية في السعودية ويمثل المرجعية الأساسية في جميع ما يتعلق بسلامة المرضى وما يتعلق بالحد من الأخطاء الطبية.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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