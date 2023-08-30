وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن عن وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية بالمرتبة السابعة بعدة مسميات.
– مهندس كهربائي مساعد
– مهندس ميكانيكي مساعد
– مهندس مدني مساعد.
وأضافت جامعة الإمام عبدالرحمن، أن التقديم متاح للمواطنين، ويشترط للتقديم ما يلي:
• أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب
• أن يجتاز الاختبار العلمي للترشح للمقابلة الشخصية
• أن يجتاز المقابلة الشخصية
التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)