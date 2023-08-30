وظائف شاغرة بـ جامعة الإمام عبدالرحمن

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن عن وظائف شاغرة في التخصصات الهندسية بالمرتبة السابعة بعدة مسميات.

المسميات الوظيفية

– مهندس كهربائي مساعد

– مهندس ميكانيكي مساعد

– مهندس مدني مساعد.

وأضافت جامعة الإمام عبدالرحمن، أن التقديم متاح للمواطنين، ويشترط للتقديم ما يلي:

شروط التقديم

• أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب

• أن يجتاز الاختبار العلمي للترشح للمقابلة الشخصية

• أن يجتاز المقابلة الشخصية

طريقة التقديم

التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)