وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والمالية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها بالرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
– مدير الصادرات (Gestionnaire ADV/Export H/F)
– تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيسي في ضمان الجودة (Internal Audit Planning & QA Lead Expert)
– مدير عام التدقيق التشغيلي (Operational Audit General Manager)
– خبير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات (IT Applications Expert)
– مدير عام التدقيق المالي والإداري (Financial & Administrative Audit General Manager)
– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– القانون
– تكنولوجيا المعلومات
– علوم الكومبيوتر
– الهندسة
– أو ما يعادلها
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا