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وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمنطقة الشرقية، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف صالة عرض (الرياض).

– محلل المنتجات (الرياض).

– ممثل المبيعات/ صالة عرض (الرياض).

– مساعد مدير صالة عرض (الرياض).

– أخصائي التجارة الإلكترونية (الرياض).

– ممثل مبيعات الجملة (المنطقة الشرقية).

– مشرف صالة عرض (مكة المكرمة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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