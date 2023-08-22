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وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من الرياض، وطريف، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير فئة المواد الكيميائية ومواد التشحيم.

– أخصائي رئيسي/ الأمن السيبراني القانوني.

– مدير تخطيط الإنتاج.

– مهندس أول التعدين.

– مدير العقود والمشتريات.

– محلل رئيسي/ الإستراتيجية.

– مدير الجدولة/ المشاريع.

– مدير قسم ضمان القيمة.

– مهندس رئيسي/ الواجهة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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