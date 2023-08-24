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وظائف شاغرة بفروع شركة نادك

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة نادك
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجوف، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة نادك

وأبرزت شركة نادك، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف صيانة (الجوف): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس فريق الصيانة (الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهروميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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