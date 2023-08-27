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وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف تعليمية وإدارية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعهد في كل من الدمام، والخفجي.

تفاصيل وظائف معهد خدمات البترول

وبيّنت إدارة معهد خدمات البترول ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مطور المناهج (الدمام).

– محلل التقييم الأكاديمي (الدمام).

– محلل التقييم الفني (عدد وظيفتين/ الدمام).

– محلل ضمان الجودة الفنية (الخفجي).

– حارس أمن (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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