وظائف شاغرة بفروع مكاتب البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب البنك في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار قانوني رئيسي (جدة).

– مساعد مدير/ مكتب الرئيس التنفيذي (جدة).

– مدير إدارة رأس المال البشري (جدة).

– مدير قسم تطوير الأعمال/ منطقة آسيا (جدة).

– أخصائي أول الامتثال والمراقبة (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)